Muratpaşa'da Çay Kenarındaki Sazlıkta Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Düden Çayı etrafındaki sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki evlere ve seralara sıçramadan söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çay kenarındaki sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

Yenigöl Mahallesi'nde Düden Çayı etrafındaki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla yangın evlere ve seralara sıçramadan söndürüldü.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı.

