Üye Girişi
Haberler
Hamas: Serbest bırakılacak 90 tutuklunun isimlerini istiyoruz

Dünyanın gözü bu kapıda! Dakikalar kala Hamas'tan kritik hatırlatma
Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes resmen başladı
Ateşkesin hemen ardından İsrail'den art arda endişe verici açıklamalar

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Suriye'deki yeni yönetimden 3 ülkeyi küplere bindiren karar

Muratpaşa'da Balkonda Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Muratpaşa'da Balkonda Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının, balkondaki saç spreylerinin patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Dumandan etkilenen ev sahibi ve 3 komşusu tedavi altına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin balkon kısmında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

Yıldız Mahallesi 228 Sokak'taki bir evin balkon kısmından dumanların çıktığını gören ev sahibi ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balkondaki saç spreylerinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilenen ve sağlık ekibince ambulansta müdahalede bulunulan ev sahibi İnci Ö. ve 3 komşusunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
img

Ateşkesin hemen ardından art arda endişe yaratan açıklamalar
img

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinde yeni kolaylık
img

Ateşkes beklenirken katliam yaşandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler
Lüks siteye çöken şebeke 8 yıldır vatandaşları canından bezdirdi

İstanbul'da lüks siteye çöken şebeke vatandaşları canından bezdirdi
DNA raporu çıktı: Küçük Uzay, Hacı Sabancı'nın oğlu

4 yaşındaki Uzay'ın babası Hacı Sabancı mı? DNA incelemesi tamamlandı
Menzil Cemaati'ndeki kavga sokağa taştı: Ümmetin malını miras yaptınız

Menzil Cemaati'ndeki kavga sokak eylemlerine dönüştü
Özel'in masasındaki ankette çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Turpun büyüğü sandıkta
Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor

Ezeli rakibe gidiyor!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.