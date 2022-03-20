Muratpaşa'da atık malzemeyle tasarlanan kıyafetler için defile düzenlenecek

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi yaşlı evleri üyeleri, atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri defileyle sergileyecek.

Belediyenin yaşlı evi üyeleri, iki yıl önce, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrenin önemine dikkati çekmek için başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Yaşları 60 ile 85 arasında değişen yaşlı evi sakinleri, komşularından, mahallesinin bakkalından topladıkları pet şişe ve kapaklarından, gazete kağıtlarından elbise, çatal ve kaşıktan çanta, yumurta ve çikolata kabuklarından takılar, plastik fileden şapka yaptı.

Atıklardan oluşturdukları kreasyonla defileye çıkmaya hazırlanan yaşlılar, yarın Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de 12 kostüm ve 3 çocuk elbisesini sergileyecek.

Defileyi, modacı Tanju Babacan da izleyecek.