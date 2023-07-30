Muratpaşa Belediyesi, Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde değerlendirme toplantısı düzenledi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde yapılan toplantıda, kentin dinamiklerini oluşturan paydaşlar ve akademik çevrelerle iş birliği yaparak şehre fayda sağlayacak çalışmalara öncülük ettiklerini belirtti.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Bugüne kadar siyaset üstü bir yaklaşımla, kentin dinamiklerini oluşturan paydaşlarımız ve akademik çevrelerle iş birliği halinde şehrimize fayda sağlayacak birçok çalışmaya öncülük edildi, yürütücülüğü üstlenildi. 2021 yılında başladığımız Muratpaşa İş Fikri Yarışmaları ile Antalya girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Disiplinler arası çalışmayı önemsiyoruz. Yaşadığımız şehirde herkesin söz sahibi olması, katılımcılık kültürünün yerleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin Doğuyaka Mahallesi'nde bulunan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) Danışma Kurulu, değerlendirme toplantısı için bir araya geldi. ASSİM'de düzenlenen toplantının açılışına katılan Başkan Uysal, şunları söyledi:

"SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIMLA ŞEHRİMİZE FAYDA SAĞLAYACAK BİRÇOK ÇALIŞMAYA ÖNCÜLÜK EDİLDİ"

"ASSİM; toplum, kent ve çevre yararına çalışanlar için ofis imkanı ve teknik altyapı sağlayan, katılımcı bir ortam oluşturan, yenilikçi ve inovatif bilgi paylaşımını sağlayan bir merkez. Merkez aynı zamanda gençler ve çocuklar için uygulama ve gelişim alanına da dönüştü. Sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarında ASSİM, kolaylaştırıcı bir rol üstleniyor. Merkezimizde, farklı alanlarda çalışmalar yürüten 140 sivil toplum kuruluşunu aynı çatı altında buluşturuyoruz. Bugüne kadar siyaset üstü bir yaklaşımla, kentin dinamiklerini oluşturan paydaşlarımız ve akademik çevrelerle iş birliği halinde şehrimize fayda sağlayacak birçok çalışmaya öncülük edildi, yürütücülüğü üstlenildi. 2021 yılında başladığımız Muratpaşa İş Fikri Yarışmaları ile Antalya girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Disiplinler arası çalışmayı önemsiyoruz. Yaşadığımız şehirde herkesin söz sahibi olması, katılımcılık kültürünün yerleşmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

ASSİM DANIŞMA KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR

ASSİM Danışma Kurulu; Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akıncı, TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kılıç Kocaoğlu, Araştırmacı-Yazar Giray Ercenk, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Boztosun, İnşaat Mühendisi Ali Onur Bilgin, Tasarımcı- Eğitmen Emrah Kozan, ASSİM Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, Sağlık Yüksek Mühendisi Tokan Engin, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege, AÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Sevda Altunbaş, AÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Rıza Darendelioğlu, Sosyal Hizmet Uzmanı Adem Akyürek, Antalya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, Mimar Bülent Baykal, Eğitimci Ceyran Sattarova, Dr. Figen Yıldırım, TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Kuk, Turizmci Orkun Murat Muratlı, Sanatçı Terlan Mehdiyava Azizzade gibi ekonomiden ticarete, kültür, sanat ve eğitimden çevreye farklı alanlarda çalışmalar yürüten uzmanlardan oluşuyor.