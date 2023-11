Muratpaşa Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Yemek Desteği Sağlıyor

Muratpaşa Belediyesi'nin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek desteği sağlayan 'okul menüsü' programı devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün 700 öğrencinin yemeğinin evlerine teslim edildiğini belirterek, 'Kolay bir şey değil. Ama çocuklarımız için her şeye değer' dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin ilk ve ortaöğretim öğrencilerine bir öğün sağlıklı ve ücretsiz yemek desteği sağlayan 'okul menüsü' programı devam ediyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, her gün 700 öğrencinin yemeğinin evlerine teslim edildiğini belirterek, "Kolay bir şey değil. Ama çocuklarımız için her şeye değer" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin geçen yıl aralık ayında başlattığı ve öncelikli olarak belediyeden sosyal yardım almış ve almaya devam eden ailelerin ilk ve ortaokul çağındaki çocuklarını kapsayan okul menüsü programı devam ediyor. Belediyenin aşevince hazırlanan yiyecekler, ekipler tarafından bir bir evlere dağıtılıyor. ilk etapta 303 çocukla başlayan sosyal yardım projesinde sayı bu yıl yaklaşık 700 çocuğa çıktı. Beslenme menüsünde ise sandviç, meyve suyu ve fındık bulunuyor.

Başkan Uysal, aşevinde hazırlanan yiyecekleri yerinde incelerken aynı zamanda çocuklar için kendi elleriyle sandviçte hazırladı. Başkan Uysal, günlük dağıtımın talep oranına göre 800'e kadar çıkabildiğini aktardı. Kalori dengesi diyetisyenler tarafından belirlenen okul menüsü için Başkan Uysal, "Okul menüsü uygulamamız geçen yıldan beri devam ediyor. Çocuklarımız yatağa aç girmesin. Okula giden öğrencilerimiz beslenme sıkıntısı çekmesin" diye konuştu.

Güçlü ve yeterli kalorilerde hazırlanan yiyeceklerin dağıtım aşamasının oldukça zor bir süreç olduğunu belirten Başkan Uysal, "Zor bir operasyon. 700 eve her gün dolaşıp menü yiyecek bırakmak kolay bir şey değil. Ama çocuklarımız için her şeye değer. Hiçbir çocuğumuz yoksulluk çekmesin. Her türlü eşitsizliği, sıkıntıyı bir nebze giderebiliyorsak ne mutlu bize" dedi.