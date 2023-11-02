Muratpaşa Belediyesi'nin Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği başlığıyla düzenlendiği çevre çalıştaylarının 3'üncüsü 'Yeşile Dönmek' temasıyla, 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Çalıştayın sembolü ise koruma altındaki kum zambağı oldu.

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği başlığıyla düzenlendiği çevre çalıştaylarının 3'üncüsü 'Yeşile Dönmek' temasıyla, 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Çalıştayın sembolü ise koruma altındaki kum zambağı oldu.

Muratpaşa Belediyesi, artan hava sıcaklığı, azalan doğal kaynaklar, yükselen deniz seviyeleri, düzensiz yağışlar, kuraklık, sel ve kasırga gibi doğal felaketlerle kendini gösteren iklim krizine dikkat çekmek için düzenlediği Artı 0.5 Akdeniz'in Geleceği çalıştayının üçüncüsünü gerçekleştiriyor.

Çalıştayın bu yılki teması 'Yeşile Dönmek' olarak belirlenirken, sembolü ise koruma altında olan kum zambağı oldu. Çalıştayın sloganı ise 'Yaşamak için kum zambağını yaşatalım' oldu.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde 23-24 Kasım günlerinde yapılacak çalıştay iki oturumdan oluşacak. İlk oturumda belediye başkanları konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca sürdürülebilirlik konusunda öne çıkan 'iş girişimlerinin' önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilecek 'Yeşil Gelecek İçin İklim Dostu İşler' panelinde, bu alandaki ilham verici başarı öyküleri paylaşılacak, sürdürülebilirliğin iş dünyasındaki rolü ve topluma etkileri konuşulacak. Genç girişimci adaylarına, üniversite öğrencilerine, melek yatırımcılara, bu alanda çalışmak isteyen girişimcilere açık olacak panel 23 Kasım'da düzenlenecek. 24 Kasım Cuma düzenlenecek ikinci oturumda ise yeşil dönüşüm projelerini sahada uygulayan birimlerden yetkili isimler, kurumlar arası deneyim paylaşımı ve proje sunumları yapılacak.