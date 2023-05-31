Muratpaşa Belediyesi, En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü'nü 8. kez kazandı

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne üst üste 8'inci kez layık görüldü.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından verilen 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödülüne üst üste 8'inci kez layık görüldü.

TÜRÇEV, her yıl 'Mavi Bayrak Programı' kapsamında düzenlenen çevre eğitim ve bilgilendirme etkinliklerinin değerlendirilmesi sonucu verdiği 'En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri' ödüllerinin sahipleri açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Doğa Koruma Merkezi temsilcilerinden oluşan jüri, Muratpaşa Belediyesi'ni üst üste 8'inci kez ödüle değer gördü.

TÜRÇEV Başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Ateş, dünyada her geçen gün artan kirlilikle, iklim değişikliğinin yıkıcı etkileri ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadelenin temelini, çevre eğitimi ve bilinçli toplumun oluşturduğunu söyledi. Bu yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinliklerinin 'Plastik Kirlilik ile Mücadele' temasında yapılacağını dile getiren Doç. Dr. Ateş, "Bu ödüllerin yeni en iyi örneklerin çoğalmasına katkıda bulunmasını diliyorum" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise iklim krizi ve etkileriyle mücadelenin meşru müdafaa alanı haline geldiğini belirtti. Bu mücadelenin ertelenemeyeceği ve uygulanabilir çalışmalara ihtiyaç olduğunu aktaran Başkan Uysal, "Ana hizmet binamızda pet şişe kullanımını kaldırmak için belediye çalışanlarımıza cam su matarası dağıttık. Ayrıca içilebilir su ihtiyacını karşılamak için her kata su sebili yerleştirildi. İçilebilir su tüketimi sırasında tek kullanımlık plastik kullanımını azaltmak için yapılan uygulamayla günde 12 kilogram, yılda en az 3 ton plastiğin doğaya atılmasını engellemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.