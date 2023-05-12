Muratpaşa Belediyesi 'Demokrasi Otobüsü' projesi ile deprem bölgesindeki vatandaşların oy kullanmasını sağlayacak

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın seçmen kaydı deprem bölgesinde olan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için hayata geçirdiği 'Demokrasi Otobüsü' projesi kapsamında, Adıyaman-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Hatay hatlarında 5 otobüs yola çıkacak.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı'nın seçmen kaydı deprem bölgesinde olan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak için hayata geçirdiği ' Demokrasi Otobüsü' projesi kapsamında, Adıyaman-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Hatay hatlarında 5 otobüs yola çıkacak. Otobüsler, yarın saat 18: 00'de hareket edecek.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı, 14 Mayıs'ta oy kullanacak engelli, hasta, yaşlı ve seçmen kütüğü deprem bölgesinde olan vatandaşlar için hazırlıklarını tamamladı. Demokrasi Otobüsleri, yarın deprem bölgesine doğru yola çıkacak. Otobüsler, pazar günü akşam saatlerinde ise yine aynı güzergahtan Antalya'ya dönecek.

Muratpaşa Belediyesi'nin Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Birimi de 14 Mayıs Pazar günü seçimlerde oy kullanacak engelli, hasta, yaşlı, yatağa bağımlı vatandaşların hizmetinde olacak. Şu ana kadar 150'ye yakın seçmenin 444 80 07 No'lu Turunç Masa Çağrı Merkez üzerinden randevuları oluşturuldu. İhtiyacı olan vatandaşlar, hasta nakil ambulansı ve diğer donanımlı araçlarla evlerinden alınacak ve oy kullanmalarının ardından yeniden evlerine bırakılacak.