Muratpaşa Belediyesi 18 Ayda 12 Bin 314 İhtiyaç Sahibine Yardım Sağladı

Muratpaşa Belediyesi, 'hak temelli' sosyal hizmet modeliyle 18 ayda, 12 bin 314 ihtiyaç sahibine gıda, günlük sıcak yemek sağladı, eğitim destekleri verdi, nakdi yardımda bulundu.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yoksulluk ve sosyal dışlanmayla mücadelede, dezavantajlı toplum kesimlerine yönelik politikalarda önemli bir araç olan sosyal hizmetlerin son yılarda insan hakları bağlamında tartışılmaya başlandığını söyledi. Uysal, sosyal hizmetlerde, herkesin yalnızca insan olmaktan kaynaklanan değere sahip olduğu ilkesini sahiplenen ve adaleti önceleyen hak temelli bir modeli benimsediklerini kaydetti.

Muratpaşa Belediyesi, bu anlayışla, ilçede ekonomik ve sosyal yoksulluk içinde olan korunmaya ve bakıma muhtaç, çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlar tespit ediyor. Belediyenin yönetişim sistemi Turunç Masa üzerinden alınan başvuruları da değerlendiren Muratpaşa, yardım ve desteklerini aralıksız sürdürüyor.

Son 18 ayda Muratpaşa Belediyesi, 12 bin 314 ihtiyaç sahibine ulaştı. Gıda yardımları 9 bin 614 haneye yapılırken 578 eve de günlük sıcak yemek ulaştırıldı. 344 haneye eşya desteği verildi. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 447 üniversite öğrencisine eğitim, 468 öğrenciye de okul yemeği desteği verildi. Ayrıca 863 kişiye de ihtiyaçları doğrulusunda nakdi yardımda bulunuldu.