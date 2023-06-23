Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye personeliyle bayramlaştı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye personeliyle bir araya geldiği bayramlaşmada, "Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Başkan Uysal, 28 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye çalışanlarıyla bayramlaştı. Muratpaşa Belediyesi'nde ilk tören Fen İşleri Müdürlüğü'nde yapıldı. Bayramlaşmaya, müdürlük personeliyle birlikte Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler müdürlükleri personeli de katıldı.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, "Yılgınlık yok, mücadelemize devam edeceğiz. Ülkemize, vatanımıza, insanlarımıza faydalı olma, şehrimize faydalı olma mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır uygarlığın üzerine çıkma idealini mutlaka başaracağına inandığını söyleyen Başkan Uysal, şöyle devam etti:

"Buna kesin inanıyorum. Bu inançla mücadelemi veriyorum şahsi olarak ama toplumsal olarak sizlerin de buna inandığına, bu umudu taşıdığına gönülden inanıyorum. Nice bayramlarda hep birlikte, böyle dinamik, umutlu geleceğe güvenle bakmaya çalışan, güvenle bakmaya gayret eden, bunun mücadelesini veren bir tutarlılıkta kol kola, omuz omuza mücadele etmeye devam edelim. Sizin ve sevdiklerinizin bayramını kutluyorum."

Muratpaşa Belediyesi'nde ikinci tören ise ana hizmet binasında yapıldı. Başkan Uysal, buradaki törende ise çocukları yanına aldı ve onlarla Türkiye'yi muasır uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma sözü verdi.