Muratpaşa Belediye Başkanı Atatürk Heykeli Talebinin Reddedilmesine Tepki Gösterdi

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çekya'nın başkenti Prag'da Türk Büyükelçiliği karşısındaki parka Atatürk Heykeli konulması talebinin, yerel belediye tarafından reddedilmesine tepki gösterdi. Talebi reddeden ve Muratpaşa Belediyesi'nin de geçen yıl kardeş olduğu yerel yönetime mektup yazan Başkan Uysal, Karar gözden geçirilmeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e iftira niteliğinde bakış açısıyla bir karar verildiği takdirde derhal kardeş kent sözleşmesini feshedeceğimizi bildirdik dedi.

Başkan Uysal, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı için Çekya'daki Prag Büyükelçiliği, elçilik binası karşısında yer alan Ankara Caddesi'ndeki parka Atatürk heykeli koymak istedi. Bu talep Prag 6. bölge yönetimince reddedildi. Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, red kararını derin bir üzüntüyle öğrendiklerini söyledi.

Belediye yönetimi kararının şu an için bir ara karar niteliğinde olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Karar çok yanlış bir bilgiye, çok yanlış bir kabule dayalı. Tartışmalı 1915 olaylarıyla ilgili Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sorumlu tutmaya kalkışan bilgisizce bir kabule dayanıyor. Bunu kabul etmemiz hiç mümkün değil diye konuştu. Prag 6. bölge belediye yönetimine bugün itibariyle İngilizce mektup kaleme aldıklarını dile getiren Uysal, kararın gözden geçirilmesini talep ettiklerini aktardı. Başkan Uysal, şunları söyledi Karşılıklı ilişkilere çok emek verdik. Bir kardeşlik protokolü imzaladık. Ama bizim cumhuriyetimizin kurucusu olan, demokrasi ve insan hakları açısından çok kurak bir bölge Ortadoğu'ya 100 yıl önce kadın hakları, seküler devlet yapısı, anayasal düzen gibi demokrasinin temeli olan şeyleri getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e iftira niteliğinde bakış açısıyla bir karar verildiği takdirde derhal kardeş kent sözleşmesini feshedeceğimizi bildirdik.

KARDEŞ KENT İLİŞKİLERİ 2015'TE BAŞLADI

Muratpaşa Belediyesi, Prag 6. bölgesiyle 2015'te imzalanan iyi niyet bildirgesinin ardından Eylül 2022'de kardeş kent olmuştu. Prag 6. bölge belediye binasında düzenlenen kardeş kent protokolü imza törenine Türkiye Cumhuriyeti Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da katılmıştı. Protokole, belediye başkanları Ümit Uysal ve Ondrej Kolar imza koymuştu. İptali gündemde olan protokol, kültürel mirasın geliştirilmesi ve korunması, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda temel belediyecilik hizmetlerinde iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve ekonomi, çevre, ticaret, turizm, kültür, spor alanlarında iş birliği ve deneyim paylaşımını kapsıyor.(DHA)