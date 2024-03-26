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Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor

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Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu yerel seçim çalışmalarına devam etti.

Yerel bir televizyon kanalındaki programa katılan Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksiklerinin çok fazla olduğunu ifade ederek, sahada gezerken temas ettiği herkesin bu eksikliklerden ve endişelerden bahsettiğini söyledi.

İlçedeki bazı yollara her yağmurda su bastığını, altyapı ve kanalizasyon gibi sorunları çok ciddi olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan Manavoğlu, şöyle konuştu:

"Muratpaşa'nın haritasını ortaya koyup hangi bölgelerde ivedilikle neler yapılması gerektiğini çok konuştuk. Özellikle trafik ve altyapı, bizim için büyük problem. Muratpaşa'ya baktığınız zaman hem Antalya'nın kalbi hem de doğu ve batıyı birbirine bağlayan bir noktada. Bu transit geçişler bizim için çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluşturmakta. Bunu çözmek için doğuyu ve batıyı birbirine bağlayan noktalarda alternatif yol çözümleri Muratpaşa'dan geçecek. O yüzden kilit bir nokta bu nedenle Büyükşehirle paralel yürütmemiz gereken projeler var."

Manavoğlu, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projelerinin olduğunu vurgulayarak, "Akdeniz Ülkeleri Müzik Festivali"ni de düzenlemek istediklerini belirtti.

Gençler için gençlik evleri ve her mahallede kitap kafeler oluşturacaklarını belirten Manavoğlu, buralarda Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi'nin desteğiyle öğrencilere etüt dersleri verileceğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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