Muratlı'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyenlere Uyarı Pankartları Asıldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araçlarında yüksek sesle müzik dinleyenlere cezai yaptırım uygulanacağına dair uyarı pankartları asıldı. Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'un talimatıyla yapılan bu uygulama ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesine uymayan sürücülere idari para cezası ve 10 ceza puanı verileceği belirtildi.