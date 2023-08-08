Muratlı'da Yüksek Sesle Müzik Dinleyenlere Uyarı Pankartları Asıldı
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araçlarında yüksek sesle müzik dinleyenlere cezai yaptırım uygulanacağına dair uyarı pankartları asıldı. Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'un talimatıyla yapılan bu uygulama ile 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesine uymayan sürücülere idari para cezası ve 10 ceza puanı verileceği belirtildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde araçlarında yüksek sesle müzik dinleyenler pankartla uyarıldı. Cezai yaptırımın uygulanacağına işaret edildi.
Muratlı'da arabasında yüksek sesle müzik dinleyerek çevresini rahatsız edenlere müsamaha gösterilmeyecek. Muratlı Kaymakamı Bülent Uygur'un talimatıyla Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince ilçenin işlek noktalarına uyarı pankartları asıldı. Pankartlarda; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 72. Madde'ye atıfta bulunularak, "Araçlarda kamunun rahatını ve huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlemek yasaktır. Kanun maddesine uymayan sürücülere idari para cezası ve 10 ceza puanı uygulanır" ifadelerine yer verildi.
Diğer taraftan, pankartların ardından denetimlerin artacağı öğrenildi. - TEKİRDAĞ