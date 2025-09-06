Haberler

Muratlı'da Yük Treni Minibüse Çarptı: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin çarptığı minibüsün sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte P.K'nin kullandığı 59 AFJ 066 plakalı minibüse yük treni çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu sürüklenen minibüsün yaralanan sürücüsü, Muratlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tren, minibüsün çekilmesiyle seferine devam etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
