Muratlı'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi, Üç Zanlı Gözaltına Alındı

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Muratlı ilçesinde yapılan bir operasyonda bir otomobilde uyuşturucu madde bulan emniyet ekipleri, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Ayrıca, Şarköy'de bir evde ruhsatsız av tüfeği bulunurken, Çorlu'da da bir kişinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Muratlı ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Kurtpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü ve araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Şarköy ilçesinde evinde ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hoşköy Mahallesi'nde E.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nusratiye Mahallesi'nde şüphe üzerine E.S'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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