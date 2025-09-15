Muratlı'da Tütün Kaçakçılığına Yönelik Operasyonlar Sürüyor
Muratlı ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 3 bin 600 makaron ele geçirildi. Ayrıca Çorlu ve Kapaklı'da ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulunduran şüpheliler gözaltına alındı.
Muratlı ilçesinde 3 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, ilçe merkezinde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, 3 bin 600 makaron ele geçirdi.
Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Çorlu ilçesinde ruhsatsız tabanca ile yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muhittin Mahallesi'nde bir şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi
Kapaklı ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine E.İ'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.