Muratlı'da Okul Bahçesinde Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.

Hasan Orhan İlkokulu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle iki öğrenci arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki A.A. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.