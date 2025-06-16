Muratlı'da Okul Bahçesinde Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde iki öğrenci arasındaki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 14 yaşındaki A.A., kavga sırasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde okul bahçesinde çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Hasan Orhan İlkokulu bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle iki öğrenci arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 14 yaşındaki A.A. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel