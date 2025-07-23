Muratlı'da Kuraklık Nedeniyle Balık Ölümleri Yaşandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yeşilsırt Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef olarak kıyıya vurdu.

Yeşilsırt Mahallesi Muhtarı Hürriyet Borucu, gazetecilere, yüksek sıcaklıkların tüm canlıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Göletin seviyesinin ilk defa bu kadar düştüğünü aktaran Borucu, "Sıcaklıkların artarak devam etmesi su kaynaklarını kötü etkiliyor. Su kaynaklarımız giderek azalıyor. Gölette de su seviyesi düşünce balıklar ölmeye başladı. Çok sayıda balık kıyıya vurdu. Göleti hayvanların su ihtiyacını karşılamak içinde kullanıyorduk. Bir an önce gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölet suyundan numune alarak inceleme başlattı.