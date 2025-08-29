Muratlı'da Kırkkepenekli Göleti'nde Balık Ölümleri

Muratlı'da Kırkkepenekli Göleti'nde Balık Ölümleri
Güncelleme:
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kırkkepenekli Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle göletteki oksijen azalması, balıkların telef olmasına yol açtı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Kırkkepenekli Göleti'nde, su seviyesinin düşmesine bağlı oksijen azalması nedeniyle balık ölümleri meydana geldi.

Bölgede etkili olan kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma nedeniyle göletteki su seviyesi düştü.

Gölette oksijensiz kalan balıklar telef oldu, kıyıya vurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göletten numune alarak inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
