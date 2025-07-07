Muratlı'da Kaçak Tütün ve Uyuşturucu Operasyonları

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Muratlı'da bir iş yerinde 8 bin 530 makaron filtreli sigara kağıdı ele geçirilirken, Çorlu'da bir şüphelinin üst aramasında uyuşturucu bulundu. Ayrıca Çerkezköy'de bir evde yapılan operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Muratlı ilçesinde bir iş yerinde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında şüphe üzerine B.Y'nin iş yerinde arama yaptı.

Yapılan kontrollerde 8 bin 530 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cemaliye Mahallesi'nde şüphe üzerine N.S'yi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

Çerkezköy ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, ev sahibi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel
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