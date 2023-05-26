Muratlı'da ev yangını

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Emniyet, Sağlık, Tredaş ve Gazdaş ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen şekilde başlayan yangın, kısa sürede tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Emniyet, Sağlık, Tredaş ve Gazdaş ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - TEKİRDAĞ