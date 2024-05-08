Murat Uçar'ın 'Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar' Sergisi
Mikro sanat tekniğiyle üretilen eserlerin yer aldığı Murat Uçar'ın solo sergisi, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.
Mikro sanat tekniğiyle eserler üreten sanatçı Murat Uçar'ın "Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar" solo sergisi, 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverle buluşacak.
Sergide, heykel ve resim gibi sanat disiplinlerinin çeşitli yüzeylere ve objelere mercek veya mikroskopla görülebilecek küçüklükte uygulandığı mikro sanat tekniğiyle üretilen eserler görülebilecek.
Osmanlı padişahlarının portrelerinden oluşan 36 mikro eserin yer aldığı sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.