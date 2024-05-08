Murat Uçar'ın 'Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar' Sergisi

Mikro sanat tekniğiyle eserler üreten sanatçı Murat Uçar'ın "Büyük Hükümdarlar, Mikro Detaylar" solo sergisi, 10 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çok Amaçlı Salon'da sanatseverle buluşacak.

Sergide, heykel ve resim gibi sanat disiplinlerinin çeşitli yüzeylere ve objelere mercek veya mikroskopla görülebilecek küçüklükte uygulandığı mikro sanat tekniğiyle üretilen eserler görülebilecek.

Osmanlı padişahlarının portrelerinden oluşan 36 mikro eserin yer aldığı sergi, 22 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.