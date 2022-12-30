Murat Sancak'a silahlı saldırı davasında yeniden yargılanan sanığa 40 yıl hapis

BÜYÜKÇEKMECE'de iş adamı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin görülen davada mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'in toplam 33 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetmişti. Yargıtay'ın sanık Üney'e eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozmasının ardından ikinci kez karar veren mahkeme, Üney'in 3 kişiye karşı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan toplamda 40 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı ve Adana Demirspor Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'ın içinde bulunduğu araca silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin biri tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu sanık Turgut Üney'e toplam 33 yıl 6 ay 15 gün, iki sanığa 2'şer ay 15'er gün hapis cezası verirken, 3 sanığın beraatine hükmetmişti. Tarafların itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, olayda silahla defalarca ateş edilmesi ve araçtaki isabet yerlerini dikkate alarak cezada alt sınırdan hüküm kurulduğunu ve eksik ceza tayini yapıldığını belirtti. Olayda kullanılan 8 adet kovanın da başkaca eylemlerde kullanılan boş kovanlarla uyuşup uyuşmadığının Emniyet Kriminal Müdürülüğü'ne sorulmadığı, sanıklar hakkında suç örgütü üyeliği ya da yöneticiliği suçundan soruşturma ya da kovuşturma yapılıp yapılmadığının araştırılmadığı gerekçesiyle kararı bozdu.

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turgut Üney bulunduğu cezaevinden getirilirken tutuksuz sanık Zeki Yılmaz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanı Turgut Üney, "Ben masumum" dedi. Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Sekman, Bekir Orhan ve Zeki Yılmaz'ın beraatine karar verdi. Tutuklu sanık Turgut Üney'in 3 ayrı kişiye karşı 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 40 yıl hapis cezasına hükmetti.

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