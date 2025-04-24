Murat Ongun'un Avukatlarına Gözaltı

İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'gizliliği ihlal' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alındı.