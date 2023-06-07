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Murat Nehri'nin çevresinde bahar renkleri hakim oldu

Murat Nehri'nin çevresinde bahar renkleri hakim oldu

Güncel Haberler

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli akarsu kaynaklarından Murat Nehri'nin çevresi yeşilin farklı tonlarına büründü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli akarsu kaynaklarından Murat Nehri'nin çevresi yeşilin farklı tonlarına büründü.

Kaynağı Diyadin ilçesinde olan ve bölgedeki akarsuların birleşmesiyle oluşan Murat Nehri ve çevresi, ilkbaharda etkili olan yoğun yağışlarla canlandı.

Diyadin ile Taşlıçay ilçeleri arasındaki düz ovada kıvrılarak akan nehrin etrafı yeşilin farklı tonlarıyla kaplandı.

Rengarenk çiçeklerin açtığı bölge drone ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Murat Nehri Güncel Haberler

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