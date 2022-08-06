Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı. Murat Nehri'nde mahsur kalan 3 kişiyi AFAD ekipleri kurtardı BİNGÖL - Bingöl'ün Genç ilçesinde balık tutmak için gittikleri Murat Nehri'nde suların yükselmesiyle mahsur kalan 3 kişiyi, AFAD kurtardı. Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesindeki 3 arkadaş balık tutmak için Murat Nehri kenarına gitti. Baraj kapaklarının açılmasıyla suyun debisi yükselirken, 3 arkadaş nehirde mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar, durumu AFAD'a bildirdi. Bölgeye giden ekipler, mahsur kalan 3 kişiyi bot yardımıyla kurtardı. Vatandaşlar, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Güncel İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi Murat Nehri Bingöl Genç AFAD Güncel Haberler

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