Murat Maytahan Bodrum'da Müzik Severlerle Buluştu

Genç şarkıcı Murat Maytahan, Bodrum Azka otelde müzik severlerle bir araya geldi. Gece boyunca hem kendi şarkılarını seslendiren Maytahan, hem de nostaljik şarkılarla konuklarına duygusal bir gece yaşattı.

Genç şarkıcı Murat Maytahan önceki akşam Bodrum Azka otel de Müzik severlerle bir araya geldi.

Geçtiğimiz sene çıkardığı " Yana yana" şarkısıyla müzik camiasında bir çıkış yakalayan Murat Maytahan dinleyicisinin karşısına sevilen şarkısı " Dinle " ile çıktı. Kendi seslendirdiği şarkıların yanı sıra daha çok nostaljik şarkılarla konuklarına duygusal bir gece yaşatan Maytahan geceyi, yine nostalji kokan bir şarkıyla merhum Ferdi Özbeğen'den dinlemeye alıştığımız " Dilek taşı" ile bitirdi. - MUĞLA