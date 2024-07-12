Çevre Bakanı Murat Kurum: Adıyaman'da 20 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz

(ANKARA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'da halen konut yapım çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Yıl sonuna kadar Adıyaman'da 20 bin konutu bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'ı ziyaret ederek yapımı devam eden deprem konutlarında incelemelerde bulundu.

Kurum, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

" Adıyaman'ın iklim şartlarına uygun olacak şekilde projelerimizi yürütüyoruz. Burası adıyaman İndere ve 16 bin konut inşa ediliyor. Burada 50 bin vatandaş yaşayacak. Yaptığımız çalışmalarla örnek bir şehir istiyoruz. 11 ilimizde, 276 bin konutun şantiyesi devam ediyor. 441 bin hak sahibi vatandaşımız için projelerimizi hızla yürütüyoruz. 4 bin 500 köyümüzde ekiplerimiz çalışıyor. Şu ana kadar 76 bin konut teslim ettik. Yıl sonuna kadar 200 bin konut teslimi gerçekleştiriyor olacağız. 11 ilde önemli mesafeler kat ettik ve çabalarımızın meyvelerini aldık. Her ay 25-30 bin konut teslim edeceğiz. Hedefimiz 2025 yılı sonuna kadar evine girmeyen depremzedenin kalmaması. Adıyaman'da 8 bin 174 evi vatandaşlarımıza teslim ettik. Yıkımın yoğun olduğu yerlerde belirlediğimiz rezerv alanlarımız var. Rezerv alanlarımızda da 7 bölgede süratle çalışmalarımız devam ediyor.

"Deprem bölgesinin ayağa kalkması bizlerin derdi ve davasıdır"

Adıyaman Merkezi'nde kale etrafında turizmi canlandıracak ve Adıyaman'ın kadim kültürünü bu alandan yaşatmak için bir proje yaptık. Vatandaşların talebi üzerine bu projemizi gerçekleştirmek istiyoruz. Ulucami restorasyon projemiz devam ediyor. Tushan'ın restorasyonunu başlatacağız ve Cendere köprüsü için bir doğa projesi yapmak istiyoruz. Deprem bölgesinin ayağa kalkması bizlerin derdi ve davasıdır. Buradaki her bir vatandaş depremde kaybettiğimiz şehitlerimizin bize emanetidir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız. 11 ilimizin hiçbirinde vatandaşımız kendisini yalnız hissetmeyecek. Devletimizin eli, her zaman buradaki kardeşlerimizin omzunda olacak. 25 de 11 ilimiz deprem bölgesi olarak anılmayacak. güçlü altyapı, güçlü konutlar ve güçlü sanayiyle bölgenin lider şehirleri konumuna gelecek. Bu bölge Anadolu'nun yükselen yıldızı olarak anılacak. Asrın felaketini birlikte yaşadık kalkınmasını da hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"Deprem bölgesi için herhangi bir tasarruf söz konusu değil"

Vatandaşımızın çoğunluğu bizden ne talep ediyorsa onun için gayret göstereceğiz. Ağustos'ta, burada 1 bin 500 konutu teslim edeceğiz. Yıl sonuna kadar burada 10 bin konutu hedefliyoruz. Adıyaman genelinde ise 20 bin konutu hedefliyoruz. Rezerve alanlar için süreç devam ediyor. Vatandaşlarımıza deprem süresi boyunca yapılması gereken her türlü hizmeti yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Nerede fakir, nerede ihtiyaç sahibi varsa o vatandaşımıza yardıma koşacağız. Deprem bölgesi için Hazine ve Maliye Bakanımız da ifade etti, herhangi bir tasarruf söz konusu değil. Cumhurbaşkanı talimatı da bu yönde. Vatandaşın ve şehrin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaç giderilecektir.Hiçbir vatandaşımız burada ya da başka bir alanda aidatını ödemedi diye icra edilmemiştir ve edilemez. Edilmesine müsade etmeyiz. İhtiyacı varsa, o ihtiyaç doğrultusunda arkadaşlarımız gerekli desteği yapacaktır. "