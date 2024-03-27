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Murat Kurum: İstanbul'un yeniden dirilişini başlatacağız

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Milletimizin elini tutacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz, hep birlikte 'Yeniden İstanbul' diyeceğiz. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız." dedi.

Kurum, Tuzla, Kartal ve Ataşehir'de seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı.

Kartal'da vatandaşlara seslenen Kurum, 31 Mart'ta İstanbul'a gerçek belediyeciliğin geleceğini söyledi.

Bundan önce nasıl çalıştılarsa bundan sonra da aynı anlayışla çalışacaklarını belirten Kurum, "İstanbul'umuz için, vatandaşımız için, Kartal'ımız için çalışacağız. Biz eser adamlarıyız, biz hizmet adamlarıyız. Bizler eserimizi yapmak için zor günde gece gündüz çalışırız, gece gündüz koştururuz. Bundan önce nasıl afetlerde koşturduysak aynı şekilde koşturacağız." diye konuştu.

Kurum, Ataşehir'de vatandaşlara hitap ederken de "Söz verip tutanları maalesef göremiyor İstanbul, sözlerini hatırlamıyorlar. Biz sözümüzü bundan önce tuttuğumuz gibi yine tutacağız. Milletimizin elini tutacağız, milletimizin gönlüne gireceğiz, hep birlikte 'Yeniden İstanbul' diyeceğiz. Hep birlikte İstanbul'un yeniden dirilişini, yeniden yükselişini başlatacağız. Sizlerle birlikte kazanacağız, sizlerle birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, İstanbul'un emanet bir şehir olduğunun altını çizerek şunları kaydetti:

"Bu şehir bize Sultan Fatih'in, Gazi Mustafa Kemal'in, rahmetli Erbakan Hoca'mızın, Alparslan Türkeş'in, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ve 22 yıldır bu ülke için gecesini gündüzüne katan liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın emaneti. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız. 31 Mart akşamı İstanbul'un başkanı, İstanbul'un kardeşi, Ataşehir'in evladı olmaya geliyoruz. İstanbul'un kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz, israf etmeyeceğiz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız, Ataşehir'e harcayacağız. Türkiye Yüzyılı'nın ön sözünü İstanbul'dan yazacağız."

Kaynak: AA / Güncel

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