Murat Kurum, Manavgat yangınında eşini yalnız bırakmayan İbrahim Deniz'i ziyaret etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, Manavgat yangınının ikinci yılında yangın anında eşini yalnız bırakmamak için evinden ayrılmak istemeyen İbrahim Deniz'i ziyaret etti.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum, 2021 yılında yaşanan ve tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat yangınının ikinci yılında ilçeyi ziyaret etti. Kurum, yangın anında felçli eşini yalnız bırakmamak için hasar gören evinden ayrılmak istemeyen ve Kurum'un söz verdiği gibi kısa bir sürede yeni evine kavuşan İbrahim Deniz ve eşini unutmadı. Kurum, eşi Şengül Kurum ve kızı Zehra ile birlikte İbrahim ve Ayşe Deniz'i ziyaret etti. İbrahim Deniz, "Manevi oğlum" dediği Kurum'a uzun uzun sarılarak, "Oğlum benim seni çok seviyorum, çok özledim ben seni" ifadelerini kullandı.

Kurum, "Sen benim can borcumsun" diyen Ayşe Deniz'in de elini öperek hatırını sordu. İbrahim Deniz, evinde ağırladığı Kurum ailesine bahçede yetiştirdiği karpuzu hediye etti. Murat Kurum, ziyareti sosyal medya hesabından, "İbrahim amca ile 2 yıl önce Manavgat afetinde tanışmıştık. Felçli eşi ile alevler arasında kalmıştı. Çok şükür sağ salim kurtarmış, 15 günde de yapıp teslim etmiştik evini. İbrahim amcaya sözümüz vardı, ailece ziyarete geldik. Sağ olasın var olasın İbrahim amca" ifadeleriyle paylaştı.

Manavgat'ta 1 yılda evler teslim edildi

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayan ve günlerce süren yangın sonrası dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgenin yeniden ayağa kalkması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti. Yangın sırasında "Gerekirse birlikte ölürüz ama seni bırakmam" diyerek felçli eşini bırakmayan 80 yaşındaki İbrahim Deniz ile karşılaşan Murat Kurum, Deniz çiftinin yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdürdüğünü fark ederek, "Sizi başka bir yere yerleştirelim" teklifinde bulunmuş ancak çift kabul etmemişti. Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılmasını istemiş ve 15 günde evleri teslim edilmişti.

Manavgat yangından sonra bölgede 20 gün kalan Murat Kurum, yaraların sarılması için Bakanlığın tüm imkanlarını ve ilgili kurumları seferber etmişti. Alt ve üstyapı çalışmaları yapılmış ve bir yıl içinde bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 2+1, 3+1 yöresel mimariye uygun 148 adet tek katlı, 762 adet çift katlı olmak üzere 910 köy evinin inşasına başlanmıştı. Bir yıl dolmadan evlerin 550'sinin anahtarı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmişti. - ANKARA