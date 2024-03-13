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Murat Kurum: İstanbullular 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı ayırt edecek

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbulluların 31 Mart'ta çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni ayırt edeceğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, " İstanbullular 31 Mart'ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir." dedi.

Kurum, Bağcılar Halk Sarayı'nda katıldığı Gümüşhane İftar Sofrası programında yaptığı konuşmada, 85 milyon vatandaşın her birinin kendileri için eşit olduğunu belirtti.

1 Nisan'dan itibaren İstanbul'un 39 ilçesinde ve 964 mahallesinde kentsel dönüşümü başlatacağını belirten Kurum, "Biz dertliyiz, biz bu şehri, İstanbul'umuzu sizleri çok seviyoruz, bu şehre kalpten bağlıyız." diye konuştu.

Mevcut İBB yönetiminin geçen 5 yılda İstanbul'da tek bir yeni metro ihalesi yapmadığını söyleyen Kurum, "Bırakın yeni metro ihalesi yapmasını, yapılmış olan ihalelerimizi, metrolarımızı iptal ettiler. O da yetmiyormuş gibi gittiler Sancaktepe'de metro hattına hafriyat döktüler. Şöyle geriye dönüp baktığınızda İstanbul'da 5 yılda hatırladığımız tek şey algı, bahane ve iftira... Bunun dışında maalesef hiçbir şey hatırlamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, İBB'nin kaynaklarının İstanbullular için harcanmadığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da ulaşım çile haline geldi. Vatandaşımızın huzurla seyahat ettiği bir İstanbul haline getireceğiz. İlk 5 yılda metro hattımızı iki katına çıkartarak 650 kilometreye çıkartacağız. İstanbullular 31 Mart'ta da çalışan ile çalışmayanı, eser üreten ile üretmeyeni, kadınları eşit görmeyen ile kadınlar için adil hizmet edenleri, İstanbul'un bütçesini reklamla çarçur edenler ile deprem konutlarına harcayanları ayırt edecektir. Milletimiz, 365 bin konut yapanı, kendini düşünen ile kentini düşüneni ayırt ederek 31 Mart'ta ona göre karar verecektir."

Ardından Bitlis İftar Sofrası programında konuşan Kurum, kentin bugüne kadar her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

Kurum, kendisinin 81 ilde 365 bin konutu dönüştürmüş birisi olduğunu belirterek, "Bitlis'imizde Ulu Cami ve kale etrafını da içerisine alan dere güzergahını aslına uygun şekilde baştan aşağı yeniledik. Bitlis'imizin tarihi güzelliklerini ortaya çıkardık, 5 binden fazla sosyal konut yaptık, millet bahçelerini Bitlis'in hizmetine sunduk." dedi.

Programlara, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bazı milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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