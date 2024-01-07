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Murat Kurum: İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek için buradayız

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek ve şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için hazır olduklarını ve kararlı olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız." paylaşımında bulundu.

Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'u sistemli ve planlı bir şekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. #HazırızKararlıyız. Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra sadece İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. Yeniden İstanbul, şimdi İstanbul, sadece İstanbul."

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

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