Murat Kurum: İstanbul'da değişim vakti gelmiştir

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, vakti gelen bir değişimin karşısında hiç kimsenin duramayacağını belirterek, "İstanbul'da değişim vakti gelmiştir. Bu değişim önce sokaktan başlayacak." dedi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleriyle Bakırköy Botanik Parkı'nda bir araya gelen Kurum, odaya kayıtlı 270 bin esnafın gece-gündüz İstanbul için çalıştığını söyledi.

Türkiye'nin tamamında, İstanbul'un da 39 ilçesinde esnafın yanında olduklarını ifade eden Kurum, "Esnafımız ne zaman zora düşse biz elimizden gelen tüm gayreti esnafımız için vatandaşımız için yapmaya çalıştık. Şimdi esnafımızı daha da güçlendireceğiz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizin için çok güzel projelerimiz, hayallerimiz var." diye konuştu.

İstanbul'un küresel ticaretin merkezi olmasını istediklerini belirten Kurum, esnaf ile vatandaşlar arasında köprü vazifesi göreceklerini, dijital pazarlamayı destekleyeceklerini, esnafın daha iyi şartlarda çalışabilmesi için yeni toplu iş merkezleri kuracaklarını dile getirdi.

Kurum, yerel seçime ilişkin, "Vakti gelmiş bir değişimin karşısında hiç kimse duramaz. İstanbul'da değişim vakti gelmiştir. Bu değişim önce sokaktan başlayacak. Bizi hep sokakta göreceksiniz. İş yaparken göreceksiniz, çalışırken göreceksiniz, koşarken göreceksiniz. Ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, İstanbul'umuzu depreme hazırlarken göreceksiniz." ifadesini kullandı.

Murat Kurum, gece-gündüz sadece "İstanbul" diyerek çalışacaklarını, daha sonra İstanbul'un riskli halini ortadan kaldırmak için dönüşümü başlatacaklarını, tek muradlarının İstanbul'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

İstanbul'un sorunlarını tek tek not alarak, ne sorun varsa analiz ettiklerini ve bilim insanlarıyla çalıştıklarını belirten Kurum, yakın zamanda projelerini İstanbullularla paylaşacaklarını kaydetti.

Kurum, hangi ilçeye gitseler vatandaşların sorunlardan ve ilgisizlikten, bitirilmemiş işlerden bahsettiğini ifade ederek, "Artık eski Türkiye yok. İhtiyaç duyduğumuz her türlü teknolojiyi yapma, her eseri imar etme, her hizmeti getirme gücüne sahip bir ülkeyiz." dedi.

Gençler için 39 ilçede paylaşımlı ofisler açacaklarını ve genç istihdamını tüm ilçe belediyeleriyle birlikte zorunlu hale getireceklerini söyleyen Kurum, "İstanbul'un yeni yüzyılını gençlerimizle, kadınlarımızla, esnafımızla birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Kurum'a, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz tarafından tablo hediye edildi.