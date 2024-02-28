Murat Kurum: İstanbul'da binlerce eseri birlikte yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "İnşallah 81 ilimizde ellerimizi birleştirip binlerce eseri nasıl yaptıysak, şimdi çok daha güzellerini İstanbul'da yapmak için beraber yol yürüyeceğiz." dedi.

Kurum, Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi'nde muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşma programında yaptığı konuşmada, muhtarların vatandaşların her alandaki sorun, istek ve taleplerine sabırla, azimle cevaplar aradığını, çözümler ürettiğini söyledi.

Kanaat önderlerinin ise Türkiye için bir anahtar görevi gördüğünü belirten Kurum, "Böylesine önemli görevler üstlenen siz değerli muhtarlarımız ve STK'larımız, yapmış olduğunuz fedakar çalışmalarla her türlü takdiri sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bizler de her zaman sizlerin yol arkadaşı olmaya çalıştık, sizlerle yol yürüdük, yürümeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

Kurum, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini, mahallelerin sıkıntılarına derman olmak için gayret gösterdiklerini aktararak, "İnşallah 81 ilimizde ellerimizi birleştirip binlerce eseri nasıl yaptıysak, şimdi çok daha güzellerini İstanbul'da yapmak için beraber yol yürüyeceğiz. İnanıyorum ki 'Sadece İstanbul' idealimizi yine birlik ve beraberlik içerisinde el ele, gönül gönüle birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"İcraat, hizmet, belediyecilik bizim işimiz"

İstanbul'da deprem riskini, trafik çilesini milletin gündeminden çıkaracaklarının altını çizen Kurum, İstanbul'u yeniden dünyanın en güzel şehri yapacaklarını kaydetti.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul'da 5 yılda herhangi bir hizmet yapmadığını söyleyerek, "İstanbul'un kaynağını israf ediyorlar. İstanbul'un kaynağını İstanbul dışında her yere açıyorlar. Bunu kendileri, kendi arkadaşları söylüyor. Kongrelerde yaptıkları, reklamlara harcadıkları... Biz İstanbul'un kaynağını İstanbul'a açacağız. İstanbul'un kaynağını Arnavutköy'e açacağız ki Arnavutköylü kardeşimizin yüzü gülsün." dedi.

İSKİ'nin Arnavutköy'e bir yatırım yapmadığını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Seller bastığında, 'Biz öyle bir söz vermemiştik.' demeyi biliyorlar. Kar, yağmur yağdığında başka yerlerde fotoğraf vermeyi biliyorlar. Deprem olduğunda 'Ben çocuklarımla tatile giderim.' demeyi biliyorlar. İstanbul'u sel bastığında 'Ben aileme vakit ayıracağım.' diyorlar. Bizim de ailemiz, çocuklarımız var. Ama bizim ailemiz o kadar büyük ki. Bizim ailemiz 85 milyon. Bizim ailemiz 16 milyon İstanbul'da yaşayan kardeşlerimiz. Bizim ailemiz Arnavutköy'ün tüm insanları. O yüzden onlar ne yaparsa yapsın, hangi bahaneyi üretirse üretsin biz söz verdik mi yaparız. Çünkü icraat, hizmet, belediyecilik bizim işimiz."

Programa, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ile AK Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu da katıldı.