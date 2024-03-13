Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, CHP'li yönetimi eleştirdi

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, mevcut CHP'li İBB yönetimini eleştirerek, İstanbul'un ihmal edildiğini söyledi. Kurum, ayrıca CHP'li başkanın kadınları ayrıştıran ve hakir gören söylemlerine dikkat çekti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım spikerimizi azarlıyor, ev kadınlarımızı hakir görüyor. Bize, AK Parti'ye oy verdikleri için 'Onu kadınlar sınıfında değerlendirmemek gerekir' diye bir tabir kullanıyor. Bugün de bir hanımefendimizi mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın, tüm İstanbullulara anlatın." dedi.

Kurum, Güngören Belediyesi Ramazan Etkinlik Alanı'ndaki programda yaptığı konuşmada, mevcut CHP'li İBB yönetiminin son 5 yılda İstanbul'u ihmal ettiğini söyledi.

Kendilerinin İstanbul'a dair kurdukları hayallerinin, hedeflerinin olduğunu belirten Kurum, "Çünkü biz İstanbul'u kendimize dert eylemişiz. Derdi olmayanlar bizi asla anlayamaz. Çünkü dert insanı millete hizmetkar eder." diye konuştu.

Kurum, 1 Nisan'dan sonra ulaşımla birlikte öncelikli diğer konularının deprem dönüşümü olacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu beceriksiz yönetim İstanbul'u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? Bilakis kentsel dönüşüm namına hiçbir şey yapmadıkları gibi Güngören Genç Osman'da, Tozkoparan'da başlattığımız kentsel dönüşüm çalışmalarına karşı çıktılar. 'Siyaset üstü bakacağız' deyip, orada türlü türlü eylemleri gelip şantiyede bayrak açarak, vatandaşımızın aklını çelmek adına bir sürü çalışmalar yaptılar. Ama nafile. Biz Güngörenli kardeşlerimizle el ele verdik, şu an Tozkoparan'da konutlarımızda vatandaşlarımız huzur içerisinde oturuyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli yuvalarda oturmasını istemediler. İstanbullulara, Güngörenlilere konforlu alanlarını layık görmediler. Oysa Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın bırakın makamına gitmeyi, sokağa bile çıkamaması lazım."

"Bizim kadınlarımızı resmen ayrıştıracak cümleler kuruyor"

"Biz kentsel dönüşüm, ulaşım derken, millete hizmet için dertlenirken kibri aklının önüne geçmiş algıcı başkan ne yapıyor?" diye soran Kurum, şunları kaydetti:

"Bizim kadınlarımızı resmen ayrıştıracak cümleler kuruyor. Bir bakıyorsunuz önce televizyonda bir hanım spikerimizi azarlıyor, ev kadınlarımızı hakir görüyor. Bize, AK Parti'ye oy verdikleri için 'Onu kadınlar sınıfında değerlendirmemek gerekir' diye bir tabir kullanıyor. Bugün de bir hanımefendimizi mitingde azarlıyor. İşte bu şahsı iyice tanıyın, tüm İstanbullulara anlatın. Kendisinden başka hiç kimseyi görmeyen bu kibir kulesine en güzel dersi 31 Mart'ta kadınlarımız, Güngören'imiz, İstanbul'umuz verecek."

Programa, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kale adayı Yusuf Karabeyeser kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Kale belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Hekimhan adayı Yusuf Gediktaş kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Hekimhan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Doğanyol adayı Gündüz Cengiz kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanyol belediye başkan adayı kim oldu? Levent Çelik kimdir? İYİ Parti Bursa Gürsu Belediye Başkan adayı Levent Çelik kimdir? Saadet Partisi Doğanşehir adayı Hamza Adak kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Doğanşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Darende adayı Muhammet Çelebi Keyhıdır kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Darende belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Battalgazi adayı Mikail Polat kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Battalgazi belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Arguvan adayı Mehmet Yiğiter kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Arguvan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Akçadağ adayı Ali Emre kimdir? 2024 Saadet Partisi Malatya Akçadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yunak adayı Talha Apa kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yunak belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Yalıhüyük adayı Serkan Karagöz kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Yalıhüyük belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Tuzlukçu adayı Taha Yasin Yazıcı kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Tuzlukçu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Seydişehir adayı Harun Erkan kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Seydişehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Selçuklu adayı Mustafa İsen kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Selçuklu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Sarayönü adayı Salih Ülker kimdir? 2024 Saadet Partisi Konya Sarayönü belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title