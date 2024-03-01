Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfı'nı ziyaret etti

Güncelleme:

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın genel merkezini ziyaret etti. Kurum, vakıfların yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiğini vurgulayarak, İHH'nin Gazze'ye insani yardımlar götürdüğünü belirtti. Ayrıca, Kurum seçimlerin sadece İstanbul'u değil, tüm dünya mazlumlarını ilgilendirdiğini ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İHH İnsani Yardım Vakfının Fatih'teki genel merkezini ziyaret etti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım tarafından karşılanan Kurum, basına kapalı ziyaretinin ardından Yıldırım ile gazetecilerin karşısına çıktı.

Kurum, vakıfların yardımlaşma ve dayanışma duygusu içerisinde hareket ettiğinin altını çizerek, deprem ve sellerde İHH personeliyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

İHH'nin Gazze'ye insani yardımlar götürdüğünü kaydeden Kurum, "Bugün Kudüs'teki o yavrularımızın bizden, Türkiye'den beklediği o sevgiyi, şefkati burada sivil toplum kuruluşlarımızla, devletimizle her an vermeye çalışıyoruz. Burada olsak da gönlümüz Kudüs'te, Gazze'de. Buradan bir kez daha Gazze'deki katliamı lanetliyorum. Elbet bir gün Kudüs'ün yüzü gülecek." ifadelerini kullandı.

Kurum, Türkiye olmazsa dünya mazlumlarının yüzünün gülmeyeceğini dile getirerek, "31 Mart seçimleri bu yüzden bu kadar önemli ve kritik. 31 Mart'ta bir tarafta Gazze'ye yardım ulaştırmak için mücadele edenler, bir tarafta da kirli pazarlıklarla kapı arkasında ülkenin birliğine, beraberliğine kastedenler var. 31 Mart seçimleri bizim için sadece İstanbul'u ilgilendiren bir seçim değildir, aynı zamanda tüm dünya mazlumlarının umutla beklediği bir seçimdir." diye konuştu.

İHH'ye, Gazze'deki ablukanın kaldırılması için verdikleri mücadele ve 6 Şubat depremlerindeki çalışmaları için teşekkür eden Kurum, 1 Nisan sabahı tüm STK'larla birlikte kardeşlik hukuku içerisinde İstanbul'un geleceğini inşa edeceklerini vurguladı.

Kurum, bir soru üzerine, seçilmesi halinde beklenen büyük Marmara Depremi için İstanbul'da 1 olan afet lojistik merkezi sayısını 7'ye çıkaracaklarını, afet eğitim merkezlerinin sayısını arttıracaklarını, barınma ve yemek hizmetleri çalışmaları yapacaklarını anlattı.

Bülent Yıldırım ise Kurum'un bakanlığı dönemindeki çalışmalarıyla gönülleri kazandığını ve birlikte birçok proje yaptıklarını söyledi.

Kurum'un İBB Başkan adaylığından umutlu olduklarını kaydeden Yıldırım, "Umarım sivil toplum kuruluşuyla siyaset arasındaki dengeler de gözetilerek birlikte halkın ihtiyaçları için çalışma gerekliliği hiçbir zaman unutulmaz. Bu ziyaret bunun bir göstergesidir." dedi.

Kurum ve Yıldırım, daha sonra sokaktaki esnafla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Gazze İHH Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TİP Niğde adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Niğde Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Nevşehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Nevşehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muş adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muş Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Muğla adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Muğla Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mersin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mersin Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Mardin adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Mardin Belediye Başkan adayı kimdir? 2 Mart hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? TİP Manisa adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Manisa Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Malatya adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Malatya Belediye Başkan adayı kimdir? Boston Celtics Dallas Mavericks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Minnesota TW Sacramento Kings NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 2 Mart Basketbol NBA CANLI İZLE! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 1-2 Mart benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Asgari ücrete 2. zam yapılacak mı 2024? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 1 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title