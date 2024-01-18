Üye Girişi
Haberler

Murat Kurum, gençlerle buluştu ve destek sözü verdi

Güncelleme:
Abone Ol

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, gençlerle bir araya gelerek, okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirtti. Ayrıca, açacakları ofis ve atölyelerle gençlerin eğitimine katkı sunacaklarını söyledi. Kurum, toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusunda da söz verdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Akademi Beyoğlu'nda gençlerle bir araya geldi.

Kurum, sohbet ettiği gençlere, okul hayatları ve sonrasında her türlü desteği vereceklerini belirterek, açacakları ofis ve atölyelerle gençlerin eğitimine katkı sunacaklarını söyledi.

Gençlerin bu ofislerde ders çalışmanın yanı sıra spor yapıp kütüphaneden de faydalanabileceğini dile getiren Kurum, iş kurmak isteyen gençlere de destek olacaklarını vurguladı.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili ise, "Bizde söz namustur. Verilen sözleri tutmak zorundayız. O yüzden 1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, daha sonra gençlerle "Çanakkale" türküsünü söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Murat Kurum İstanbul Beyoğlu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title