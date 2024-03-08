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Murat Kurum, gençlerin istihdamına ve eğitimine destek olacak

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, üniversitelerle iş birliği yaparak gençlerin istihdamına ve eğitimine destek olacaklarını söyledi. Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi'ni ziyaret ederek gençlerin teknoloji projelerini inceledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gençlerin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerle iş birliği içerisinde olacaklarını ve üniversitelerde oluşturacakları gençlik meclislerinde birlikte karar alıp uygulayacaklarını söyledi.

Kurum, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'ni ziyaret etti. Üniversite öğrencisi Güray Gürkan'ın yaptığı otonom gezegen keşif aracı hakkında bilgi alan Kurum, İTÜ Racing Ekibinin ürettiği elektrikli yarış aracını da inceledi.

Ziyaretle ilgili gazetecilere açıklama yapan Kurum, İTÜ Teknopark Teknoloji Transfer Ofisi'nde gurur duyacakları çalışmalar olduğunu belirterek, İstanbul'un teknolojinin lokomotif şehri olmasını istediklerini, teknoparkların sayısını artırıp gençlere bu imkanları sunmaları gerektiğini söyledi.

Murat Kurum, "Üniversitelerimizle işbirliği içerisinde teknoparklarımızda yapacağımız çalışmalarla bu teknolojiyi Türkiye'de üreten bu takımlarımızda, seri üretime geçmiş, istihdamı artıran, ekonomiye, İstanbul'a katkı sunan işler olsun istiyoruz. 1 Nisan itibariyle teknoparklara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağız. Teknoparklarda gençlerin geliştirdiği ürünlere hem maddi hem de manevi destek sağlayacağız. Teknoparkların ortağı olacağız. Çocuklarımızın orada ürünleri geliştirebilmesi adına her türlü desteği verdiğimizi göreceksiniz. Bu kaynağı teknoparklar kendileri çıkaracak ve yeni teknoparklar açacak, ülkemizin istihdamına katkı sunacak." dedi.

İş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği verecekleri bilgisini de paylaşan Kurum, şöyle devam etti:

"Bir bilgisayarla, bir yazılımla birlikte çok büyük atılımların yapıldığını gördük. Bu bizim en önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Üniversitelerimizle birlikte gençlerimizi destekleyeceğiz. Biz de bundan sonraki süreçte; depremde, ulaşımda ve gençlerimizin istihdamına, eğitimine ilişkin her alanda üniversitelerimizde iş birliği içerisinde olacağız. Geçmişte bakanlığımız döneminde böyle çalıştık. Afetlerde, afet sonrası çalışmalarda bunları yaptık. Bundan sonraki süreçte de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tüm teknoparklarla tüm üniversitelerle işbirliği içerisinde olacak. Burada gençlerimizle birlikte karar alacağız. Oluşturacağımız gençlik meclisinde aldığımız kararları da yine gençlerimizle birlikte uygulayacağız."

Kurum'a ziyarette, İTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Deniz, Prof. Dr. Mustafa Kumral, Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Lütfiye Durak Ata, İTÜ Genel Sekreteri Dr. Öğretim. Üyesi Ümit Karadoğan, İTÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent Güloğlu eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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