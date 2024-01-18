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Murat Kurum, Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni ziyaret etti

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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'na açılan 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni ziyaret etti. Kurum, Filistin'e barış geleceğini ve İstanbul'a lalelerin açacağını belirtti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi"ni ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı tarafından Taksim Meydanı'na açılan sergiyi ziyaret eden Kurum, "Filistin'e barış gelecek İstanbul'a laleler açacak" dedi.

Daha sonra Taksim Camisi'ni gezen Kurum'a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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