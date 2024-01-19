Murat Kurum, Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Fatih'te esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum, Gaziosmanpaşa'daki temaslarının ardından Fatih'teki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.

Cuma namazı öncesinde vatandaşlar ve esnafla sohbet eden Kurum, yanına gelenlerle fotoğraf çektirdi. Kurum, vatandaşlardan desteklerini beklediğini ifade etti.

Murat Kurum, cuma namazını kıldıktan sonra cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara salep dağıttı.