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Murat Kurum: Deprem bölgesinde gerekenleri yaptık

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda 6 Şubat depremleri 'Asrın Felaketi Anma Programı'na katıldı. Kurum, deprem bölgesinde yapılan çalışmaları ve inşa edilen konutları anlattı.

ZEYTİNBURNU'nda 6 Şubat depremleri 'Asrın Felaketi Anma Programı'na katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, bir basın mensubunun 6 Şubat'ı İstanbul'da geçirmesi ile ilgili sorusuna, "Biz deprem bölgesinde yapmamız gerekenleri bundan 1 yıl önce yaptık. Bizim yaptıklarımız lafla sözle değil icraat ile oldu. Üç ayda ben orada günlerce ekip arkadaşlarımla kaldım ve üç ayda dünyada benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 180 bin konutun inşasını başlattık ve şimdi o konutlar teslim ediliyor. Bizim görevimiz oydu ve o görevi yaptık" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda 6 Şubat depremleri 'Asrın Felaketi Anma Programı'na katıldı. AK Parti İstanbul İlçe Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Kurum'a eşlik etti. Kuran-ı kerim okunması ve depremde hayatını kaybedenlere dua edilmesiyle başlayan programda 6 Şubat depreminden görüntülerin yer aldığı video gösterimi yapıldı. Programda konuşan Murat Kurum, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"2 GÜN ÖNCE UMUDUMUZ YENİDEN ÇİÇEK AÇTI"

Murat Kurum, "3 ay bile geçmemişti ki; yeni 180 bin yuvanın inşasını besmelelerle, dualarla başlattık. İşte 2 gün önce umudumuz yeniden çiçek açtı. Cumhurbaşkanımız yeni yuvalarımızı afetzede kardeşlerimize teslim ettiler" dedi.

"GÖNLÜMÜZÜ DEPREM BÖLGESİNDEN ÇEKMEYECEĞİZ"

Kurum, "Ben tüm yüreğimle şu duayı ediyorum ki; Cenab-ı Allah bize, annelerimize, güzel yavrularımıza bu acıları tekrar yaşatmasın. Biz elimizi oradan çekmeyeceğiz. Gönlümüzü deprem bölgesinden asla çekmeyeceğiz. Çünkü biz samimiyiz, dertliyiz. Depremzede kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa oraya koşacağız.1 Nisan sabahı da koşacağız. İBB 11 ilin yanında olacak 11 ildeki kardeşlerimizin yanında olacak" diye konuştu.

"TAM UYUM İÇİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

Kurum, "Bugünden tezi yok İstanbul'umuz için benzer örnekleri artırmak zorundayız. Devletimizle vatandaşımızla belediyelerimiz el ele vererek tam uyum içerisinde çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"GÖREVİMİZ OYDU VE O GÖREVİ YAPTIK"

Program sonrası bir basın mensubunun 6 Şubat'ı İstanbul'da geçirmesiyle ilgili sorusunu yanıtlayan Murat Kurum, "İstanbul'un meseleleriyle alakalı, işte buradan bir temel atma törenine gidiyoruz. Biz deprem bölgesinde yapmamız gerekenleri bundan 1 yıl önce yaptık. Bizim yaptıklarımız lafla sözle değil icraat ile oldu. Üç ayda ben orada günlerce ekip arkadaşlarımla kaldım ve üç ayda dünyada benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 180 bin konutun inşasını başlattık ve şimdi o konutlar teslim ediliyor. Bizim görevimiz oydu ve o görevi yaptık. Onların mutluluklarına da şuan şahitlik ediyoruz" şeklinde konuştu.

"EVLERİNE KAVUŞAN DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN MUTLULUKLARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

"Arkadaşlar bizden aldığı bayrağı daha yukarı taşımak için aynı anlayışla çalışıyorlar" diyen Kurum, "Burada daha 1 yıl bile geçmeden evlerine kavuşan depremzede kardeşlerimizin mutluluklarına burada hep birlikte şahit oluyoruz. O gün çalışmamız, üretmemiz, icraat yapmamız gerekiyordu ve biz hamdolsun tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla, tüm ekiplerimizle günlerce ilçe belde ve köylerde karış karış gezerek çalışmalar yaptık. Onların mutluluklarına buradan şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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