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Murat Kurum Beyoğlu'nda esnafları ziyaret etti

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda esnafları ziyaret etti ve 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni de ziyaret etti. Gazze'deki dramı son buldurmak için mücadele edeceklerini belirtti.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Beyoğlu'nda esnafları ziyaret etti. 'Kurşun Geçirmez Düşler: Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni de ziyaret eden Kurum, "İnşallah onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, İstanbullular yalnız bırakmayacak. 85 milyon vatandaşımız yalnız bırakmayacak. El ele Gazze'deki dramı son buldurmak için oradaki kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzatmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi.

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler; Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni de ziyaret eden Kurum, "Filistin'deki zulmü en ağır dille lanetliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını da temenni ediyoruz. İnşallah onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, İstanbullular yalnız bırakmayacak 85 milyon vatandaşımız yalnız bırakmayacak. El ele Gazze'deki dramı son buldurmak için, oradaki kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzatmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi. Kurum daha sonra sergiden ayrılarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Murat Kurum AK Parti Beyoğlu Çocuk Sanat İstanbul Politika Güncel Haberler

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