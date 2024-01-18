Murat Kurum Beyoğlu'nda esnafları ziyaret etti

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nu ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Kurşun Geçirmez Düşler; Gazzeli Çocuk Ressamlar Sergisi'ni de ziyaret eden Kurum, "Filistin'deki zulmü en ağır dille lanetliyoruz. Oradaki kardeşlerimizin huzur içerisinde yaşamasını da temenni ediyoruz. İnşallah onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız, İstanbullular yalnız bırakmayacak 85 milyon vatandaşımız yalnız bırakmayacak. El ele Gazze'deki dramı son buldurmak için, oradaki kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzatmak için mücadelemizi vereceğiz" dedi. Kurum daha sonra sergiden ayrılarak, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ni gezdi, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel