MURAT KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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MURAT KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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MURAT KÜÇÜK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İSTANBUL'DA dün hayatını kaybeden ABC Medya'nın kurucusu ve sahibi Mustafa Küçük'ün oğlu Murat Küçük bugün son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'DA dün hayatını kaybeden ABC Medya'nın kurucusu ve sahibi Mustafa Küçük'ün oğlu Murat Küçük bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Murat Küçük'ün cenazesi Beşiktaş Levent Camii'ne getirildi. Burada Küçük Ailesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye Küçük Ailesi, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze, ikindi vakti kılınan cenaze namazından sonra Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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