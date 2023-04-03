Murat Kıyak kimdir ?

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 03.04.2023 tarihinde (bugün) yapılan seçim sonucunda Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığına aynı Daire Başkanı Sayın Murat Kıyak yeniden seçilmiştir. Saygıyla duyurulur.

ÖZGEÇMİŞ

03.03.1959 tarihinde Gelendost'ta doğmuştur. Doğanhisar İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1982 yılında mezun olmuştur. İzmir ve Kırklareli hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Kıyak; sırasıyla Muradiye, Devrekâni, Mucur, Dörtyol ve İzmir Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

24.02.2011 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Murat Kıyak, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 02.04.2019 tarihinde Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiş olup bu görevine devam ederken Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 03.11.2020 tarihli ve 245 sayılı kararıyla Yargıtay Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi'nin 04.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere kapatılması üzerine, aynı kararla Yargıtay On Beşinci Hukuk Dairesi Başkanlığı'nagörevlendirilmiştir.

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 22.06.2021 tarihli ve 196 sayılı kararı ile Yargıtay On Beşinci Hukuk Dairesi ile Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesinin birleşmesi üzerine, aynı kararla Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na görevlendirilmiştir. 03.04.2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Altıncı Hukuk Dairesi Başkanlığı'na ikinci kez seçilmiş olup, halen bu görevini sürdürmektedir.