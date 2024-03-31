Üye Girişi
Haberler

Murat İkiz, Havza'da oyunu kullandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı ve AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz, oyunu kullandı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Havza'da 145'i sabit, biri seyyar olmak üzere 146 sandıkta 30 bin 757 seçmen oy kullanıyor.

İkiz, Sondaj Mahallesi'nde Havza Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 1118 nolu sandıkta ailesiyle oyunu kullandı.

İkiz, seçimlerin güzel bir ortamda sakin şekilde devam ettiğini dile getirerek, "Demokrasi herkesin kendi hür iradesinin tecellisidir. Vatandaşımızın iradesine sahip çıkıp saygı duyacağız. Seçimler ülkemize, şehrimize hayırlı olsun. Kazanan şehirlerimiz olsun." dedi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Murat İkiz AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

31 Mart Bitlis Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bitlis'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Bingöl Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Bingöl'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Yerel seçimde oy kullanmamanın cezası ne kadar? Oy kullanmamanın cezası ne kadar, kaç TL? 2024 Yerel Seçimde oy kullanmamanın cezası var mı? 31 Mart seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu? Murat Kurum oy kullandı mı? Murat Kurum nerede oy kullandı, ne dedi? SANDIKLAR KAÇTA KAPANIYOR? 31 Mart oy kullanma ne zaman bitecek? Oy sayımı saat kaçta başlayacak? Kemal Kılıçdaroğlu oy kullandı mı? Kemal Kılıçdaroğlu nerede oy kullandı, ne dedi? Turgut Altınok oyunu kullandı mı? Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok oyunu nerede kullandı, ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullandı mı? Erdoğan oyunu nerede kullandı, ne dedi? Özgür Özel oyunu kullandı mı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel oyunu nerede kullandı? Mansur Yavaş oyunu kullandı mı? Mansur Yavaş oyunu nerede kullandı? Ekrem İmamoğlu oy kullandı mı? Ekrem İmamoğlu nerede oy kullandı, ne dedi? OY SAYIMI BAŞLADI MI? Oylar ne zaman açılacak? Sandıklar saat kaçta kapanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak? Behzat Ç. nereden, hangi partiden aday oldu? Behzat Ç. nereye belediye başkanı adayı oldu? Seçim günü otobüsler (İETT) bedava mı? 31 Mart Pazar (Bugün) Seçim günü otobüsler ücretsiz mi, paralı mı olacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title