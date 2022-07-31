Murat İde'nin Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin annesi Zeynep İde, İzmir'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törene, CHP ve İyi Parti'den çok sayıda üst düzey yönetici katıldı.

Yaşadığı İzmir'in Seferihisar İlçesi'nde hayatını dün kaybeden Zeynep İde için bugün Alsancak Hocazade Camii'nde bir tören düzenlendi.

İkindi namazının ardından düzenlenen törene, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Basın Danışmanı ve Yeniçağ gazetesi yazarı Murat İde'nin yanı sıra İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ve Metin Ergun, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, RTÜK Üyesi Okan Konuralp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, eski bakan Yaşar Okuyan, İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar ile Çiğli Belediye Başkanı CHP'li Utku Gümrükçü, Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran ve Seferehisar Belediye Başkanı CHP'li İsmail Yetişkin ile çok sayıda İYİ Partili, CHP'li ve İde ailesinin sevenleri katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanı sıra çok sayıda siyasetçi de cenazeye çelenk gönderdi.

Zeynep İde'nin naaşı Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.