Murat Emir Sel Felaketinin Yaşandığı Akyurt'ta: "500'e Yakın Hasar Bildirimi Var"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dün akşam sel felaketinin yaşandığı Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaptığı incelemelerin ardından "Özellikle bodrum katları hala çoğu yerde tahliyesi yapılamamış balçığın, suyun. Belediyemiz yoğun bir şekilde bu balçığı ve suyu tahliye etmeye çalışıyor… Onun dışında da 500'e yakın hasar bildirimi var" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, dün iki kişinin yaşamını yitirdiği Akyurt'taki sel felaketinin ardından ilçeyi ziyaret etti. Hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini ve vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Murat Emir, şunları söyledi:

"Burada 50'ye yakın iş yeri ağır hasarlanmış durumda. Özellikle bodrum katları hala çoğu yerde tahliyesi yapılamamış balçığın, suyun. Belediyemiz yoğun bir şekilde bu balçığı ve suyu tahliye etmeye çalışıyor. Vatandaşlar da zaman zaman kovalarla bunu tahliye etmeye çalışıyorlar. Alt katlarda hasar büyük. Onun dışında da 500'e yakın hasar bildirimi var. Tabi bu akşam yine sel beklentisi olduğu için de diğer köylerde önlem almak üzere de çalışıyor belediyemiz. Yer yer katkı vermeye çalışıyoruz vatandaşlarımızın taleplerine."

Murat Emir'le birlikte hasar tespit çalışmalarına katılan CHP Akyurt İlçe Başkanı Filiz Geygel "Biz de dün akşam saatlerinden itibaren bölgemizdeydik. Esnafımızın yanındaydık. Onlara destek vermeye çalıştık. Maalesef üzücü olan şu ki iki can kaybımız var. Onların da bugün cenazeleri olacak. Destek vereceğiz hep beraber" dedi.

ANKA / Güncel