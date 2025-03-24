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Murat Emir'den Polise Çağrı: Halkın Yanında Olun!

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, polislere seslenerek halkın haklarını korumaları ve iktidarın talimatlarına uymamaları gerektiğini vurguladı. Eylemlere destek vereceklerini belirten Emir, polislerin halka karşı değil, yanında olmaları gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, göstericilere müdahale eden polis ekiplerine seslenerek, "Bu akşam da Saraçhane başta olmak üzere Ankara'dan Rize'ye kadar birçok kişi, senin de hakların gasp edilmesin diye barışçıl bir şekilde eylemlerini sürdürecek! Halkın karşısında değil, yanında olursan millet kazanır!" dedi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda göstericilere polisin sert müdahalesine tepki gösterdi. Emir, müdahaleyi gerçekleştiren polislere, "İktidarın yanlışına düşme, kanunsuz emre uyma" diyerek çağrıda bulundu.

Emir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Polis kardeşim, senin asli ve onurlu görevin halkın güvenliğini sağlamak! Kanunları kafasına göre çiğneyip sana talimat veren iktidarın yanlışına düşme, kanunsuz emre uyma! Hele numarasız kasklarla, yüzüne maske takıp fiziksel saldırı gerçekleştirmek, giydiğin üniformanın onuruna hiç yakışmaz! ODTÜ'de öğrencilere siper olurken, ben senin amirinle konuşurken yarım metreyi bile bulmayan mesefaden gözümün içine baka baka biber gazı sıktın! Birçok vekilimiz halka siper olurken yaralandı! Bizler senin hakların için de, iktidar engellemeye çalışırken mecliste mücadele edenleriz! Bu akşam da Saraçhane başta olmak üzere Ankara'dan Rize'ye kadar birçok kişi, senin de hakların gasp edilmesin diye barışçıl bir şekilde eylemlerini sürdürecek! Halkın karşısında değil, yanında olursan millet kazanır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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