Murat Emir'den 'E-Nabız' Açıklaması: "Şimdi Sağlık Bakanı Ne Yüzle Toplumun Karşısına Çıkacak?

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2,5 yıl önce Meclis kürsüsünden gündeme getirdiği e-nabız ihalesindeki usulsüzlük iddialarının iki bakan yardımcısına yakın şirketlerin mahkemelik olmasıyla ortaya çıktığını belirterek, “Şimdi Sağlık Bakanı, ne yüzle toplumun karşısına çıkacak? Meclis kürsüsünden göz göre göre yalan söylerken hiç mi utanmadı? Biz, ‘e-nabız sistemiyle tüm vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, kimlere satıldı’ diye sorarken Bakan ağzını açamamıştı. Yine devam eden davadan görülüyor ki, tüm kişisel verilerimiz Katarlıların elinde” dedi. Emir, Sağlık Bakanı ile bakan yardımcılarının mal varlıklarının araştırılması çağrısında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 2,5 yıl önce Meclis kürsüsünden gündeme getirdiği e-nabız ihalesindeki usulsüzlük iddialarının iki bakan yardımcısına yakın şirketlerin mahkemelik olmasıyla ortaya çıktığını belirterek, "Şimdi Sağlık Bakanı, ne yüzle toplumun karşısına çıkacak? Meclis kürsüsünden göz göre göre yalan söylerken hiç mi utanmadı? Biz, 'e-nabız sistemiyle tüm vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, kimlere satıldı' diye sorarken Bakan ağzını açamamıştı. Yine devam eden davadan görülüyor ki, tüm kişisel verilerimiz Katarlıların elinde" dedi. Emir, Sağlık Bakanı ile bakan yardımcılarının mal varlıklarının araştırılması çağrısında bulundu.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, 18 Aralık 2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşi tarafından kurulan Bilbest firmasının e-nabız ihalesini aldığını iddia etmiş; Bakan Fahrettin Koca da "e-nabız Türk Telekom tarafından Nisan 2015 yılında yapıldı. 2015'te e-nabız ilk defa kuruluyor, 2015'ten bu yana 1 liralık alışveriş gösterebileceğiniz bir fatura var mı" açıklamasını yapmıştı. Emir de Bilbest'in internet sitesinde tüm bilgilerin yer aldığını, Bakan Koca'nın doğruyu söylemediğini ileri sürmüştü.

Emir, 18 Aralık 2020'de Meclis kürsüsünden şu iddiaları dile getirmişti:

"Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanı'nın Medipol'den transfer ettiği bakan yardımcısı. Aydın, 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olur. O sırada eşi Sibel Aydın bir şirket kurar, şirketin adı; Bilbest Bilişim Sağlık Limited Şirketi. Bu şirket Sağlık Bakanlığı'nın hastanelerinin online yazılım işlerini almaya başlar. O sırada bu gündeme gelince Sibel Aydın notere gider ve ortaklığını bitirir ve böylece de o sıradaki Sayın Müsteşar Yardımcısı üstündeki bu yükü atmış gibi görünür. 2010'da Sayın Bakan Yardımcısı müsteşarlığı bırakınca bu sefer aynı şirkete oğlu Muhammed İkbal Aydın tekrar ortak olur. Bu şirketin aldığı ihaleler saymakla bitmez; Sağlık Bakanlığı'nın hasta yönetim sistemi, ICD kodu, hasta bilgilendirme sistemi, kamu ihaleleri, kamu bölge hastanelerinin ihaleleri, en son 2015'te e-nabız bu şirket tarafından yapılıyor."

Murat Emir, Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın'ın eşinin firması Bilbest ile diğer Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci'ye yakın olduğu bilinen Tiga adlı firmanın e-nabız sisteminin Katar'a satılması nedeniyle davalık olduğunun ortaya çıkmasının bu iddiaları yeniden gündeme taşıdığını belirterek, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"ÖNERGEMİZ İKİ BUÇUK YILDIR YANITLANMIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunduğunu ancak aradan iki buçuk yıl geçmesine karşın halen bu önergenin yanıtlanmadığına dikkat çeken Emir, şunları söyledi:

"Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanı'nın Medipol'den transfer ettiği bakan yardımcısı. Aydın, 2003'te Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olduktan sonra eşi Sibel Aydın'ın kurduğu Bilbest firması bakanlığın yazılım işlerini alıyordu.

"ŞİRKETİ HÜLLE İLE İDARE EDİYORLAR"

Sonra bu ortaya çıkınca hülle yoluna gittiler ve şirketteki ortaklığı bitirdiler. Sonra bakan, müsteşarlığı bırakınca bu kez aynı şirkete oğlu ortak oldu. Buradan da hülle yoluna gittiklerini anlıyoruz. Yani şirket yine Aydın ailesinin. Biz o zaman bu iddiaları gündeme getirdiğimizde Bakan, '1 liralık alışveriş yok' demişti. Şimdi Bilbest ile Tiga o zaman neden mahkemelik oldu? Mahkemeye sunulan dilekçe ve yanıtlardan da Bilbest'in e-nabızı üreten şirket olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.

"BAKAN NE YÜZLE TOPLUM KARŞISINA ÇIKACAK"

Şimdi Sağlık Bakanı, ne yüzle toplumun karşısına çıkacak? Meclis kürsüsünden göz göre göre yalan söylerken hiç mi utanmadı? Altında görev yapan bakan yardımcıları, rant kavgasına girerken, ihaleleri kapışırken bizim uyarılarımız neden dikkate alınmadı? Biz, e-nabız sistemiyle tüm vatandaşlarımızın kişisel bilgileri, kimlere satıldı? Kimlere verildi? diye sorarken Bakan ağzını açamamıştı. Yine devam eden davadan görülüyor ki, tüm kişisel verilerimiz Katarlıların elinde.

"UTANMADAN GİZLİLİK TALEP ETMİŞLER"

Öte yandan Sağlık Bakanı'nın tüm bu rant kavgalarına göz yumduğunu, hatta bu kişileri koruyup kolladığını anlıyoruz. Bir de yine utanmadan mahkemenin gizli yürütülmesini talep etmişler. Bu talep, 'Biz kamu kaynaklarını kendimiz, eşimiz, çocuğumuz için kullandık. Milyonlarca TL'yi usulsüzlükle zimmetimize geçirdik. Ama halk bunu bilmesin' talebidir.

"İKTİDARA GELDİĞİMİZDE HESABINI SORACAĞIZ

Bakan yardımcıları, eşine çocuğuna şirket kurduruyor, adeta bakanlığı söğüşlüyor ama kimse ses çıkarmasın istiyorlar. Acilen Sağlık Bakanı'nın da bakan yardımcılarının da mal varlıkları araştırılmalı ve bu ilişkiler ağı ortaya çıkarılmalıdır. İktidar ve yargı bunu yapmazsa, 14 Mayıs'a sayılı gün kaldı. Sağlık Bakanı da siyaseti bırakarak, kaçarak kurtulamaz. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız işlerden birisi de bağımsız ve tarafsız yargı eliyle bu usulsüzlüklerin, yolsuzlukların hesabını sormak olacaktır."