Murat Emir'den Covid-19 Uyarısı: "Böyle Giderse Sonbaharda, Hatta Kış Aylarında Ağır Bedeller Ödeme Riskiyle Karşı Karşıyayız"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, artan Covid-19 vakalarına dikkat çekti ve "Sağlık Bakanı, halkımızı büyük bir rehavete sürüklüyor ve pandemi bitmiş gibi davranıyor. Test yapmıyorlar, test sayılarını açıklamıyorlar. İnsanlar hastalanıyor ama çoğu hastalandığını dahi bilmiyor. Bu nedenle de şu anda Covid-19 son derece yaygın. Hepimizin etrafında birkaç hasta olmaya başladı. Böyle giderse sonbaharda, hatta kış aylarında ağır bedeller ödeme riskiyle karşı karşıyayız" dedi.

Murat Emir, bugün yaptığı açıklamada, Covid-19 vakalarının dünyada ve Türkiye'de yeniden artmaya başladığını belirterek Sağlık Bakanlığı'nı önlem almaya çağırdı. Emir, şunları söyledi:

"SONBAHARDA, HATTA KIŞ AYLARINDA AĞIR BEDELLER ÖDEME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

"Covid-19 hem dünyada hem de ülkemizde artarak şiddetlenmeye devam ediyor. Özellikle son aylarda Avrupa'da ciddi sayıda vaka sayılarının arttığını biliyoruz. Ama Türkiye'de maalesef Sağlık Bakanlığı, yine kafasını kuma gömmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı, halkımızı büyük bir rehavete sürüklüyor ve pandemi bitmiş gibi davranıyor. Test sayılarını dahi açıklamıyorlar. Oysa herkese test yapmak hastalığı kontrol altında tutmak için son derece değerli ama test yapmıyorlar, test sayılarını açıklamıyorlar. İnsanlar hastalanıyor ama çoğu hastalandığını dahi bilmiyor. Bu nedenle de şu anda Covid-19 son derece yaygın. Hepimizin etrafında birkaç hasta olmaya başladı. Böyle giderse sonbaharda, hatta kış aylarında ağır bedeller ödeme riskiyle karşı karşıyayız.

"AVRUPA ÜLKELERİ COVID-19 ÖNLEMLERİNİ TEKRAR GÜNDEMLERİNE ALDILAR"

Tüm dünya ciddi önlemler almaya başladı. Özellikle Avrupa'daki artışı önlemek için Avrupa ülkeleri, Covid-19 önlemlerini tekrar gündemlerine aldılar. Türkiye'yi yönetenler maalesef pandemi bitmiş, hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar, oysa hasta sayıları giderek artıyor. Özellikle yeni B4 ve B5 varyantlarının tam aşılı kişilere bile bulaştığını ve ciddi sağlık sorunları yarattığını biliyoruz. Bu nedenle ciddiye almak zorundayız ve pandemi bitmiş gibi davranamayız. En azından Sağlık Bakanlığı'nın daha ciddi davranması lazım, özellikle de test sayılarını, günlük vaka sayılarını, hasta sayısını doğru açıklaması lazım ve çok geç olmadan bazı önlemlerin tekrar gündeme getirilmesi lazım."

ANKA / Güncel